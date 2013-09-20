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WM Dergi – 15.SAYI

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39 KİŞİ BEĞENDİ
3 sene ÖNCE
YORUM SAYISI : 2
wmdergi-agustos2013-kapak

Bu ay Türkiye’nin yeni webmaster pazar yeri Siterobot’a konuk olduk, ekibi ile projeye ve sektöre dair önemli notlar içeren bir röportaj gerçekleştirerek Siterobot ofisi ve ekibinin fotoğraflarına yer veriyoruz.

15.sayımızda M.Rıdan Özdemir’in “Bir Yaratıcı Yıkım Örneği: Yeni medya & sosyal medya” başlıklı makalesine yer veriyoruz.

Bununla birlikte Mehmet Burak İşçi’nin “Paranızı İçeriğe Harcayın” makalesi ve “Blog (Yorum) Backlinkler Neden Fayda Sağlamazlar” başlıklı makalelerini ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz.

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2 YORUM MEVCUT
  1. Serkan Karaoğlan 20 Eylül 2013 at 08:52 #

    Derginin diğer sayıları sabırsızla bekliyoruz.

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  2. Umut ARICAN 01 Mart 2016 at 07:16 #

    Dergi uzun zamandır yok sanırım üzücü. Tesadüfen denk geldim, umarım devamı gelebilir.

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