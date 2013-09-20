Bu ay Türkiye’nin yeni webmaster pazar yeri Siterobot’a konuk olduk, ekibi ile projeye ve sektöre dair önemli notlar içeren bir röportaj gerçekleştirerek Siterobot ofisi ve ekibinin fotoğraflarına yer veriyoruz.

15.sayımızda M.Rıdan Özdemir’in “Bir Yaratıcı Yıkım Örneği: Yeni medya & sosyal medya” başlıklı makalesine yer veriyoruz.

Bununla birlikte Mehmet Burak İşçi’nin “Paranızı İçeriğe Harcayın” makalesi ve “Blog (Yorum) Backlinkler Neden Fayda Sağlamazlar” başlıklı makalelerini ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz.

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