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WM DERGİ

WM Dergi – 13.SAYI

standard
23 KİŞİ BEĞENDİ
3 sene ÖNCE
YORUM SAYISI : 4
haziran2013-kapak

WM Dergi’nin 1.yaşını kutladığımız bu ay, okuyucularımıza özel haber ve hediye sürprizlerimiz de mevcut. Bu ay Natro kurucu ve yönetici ortağı Tolga Kabakçı ile bir röportaj gerçekleştirdik ve Natro ofisi ile datacenter fotoğraflarına yer veriyoruz.

Bununla birlikte Mehmet Burak İşçi’nin “30 Madde’de SEO İpuçları” makalesi ve Oğuzhan İsa Temiz’in “Pagerank Almak İçin Basit İpuçları” başlıklı makalesini ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Bununla birlikte Tamindir’in desteği ile hazırlanan “Webmaster Araçları” ve İnternet’ten Para Kazanma sayfalarına göz atmayı da unutmayın.

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4 YORUM MEVCUT
  1. Hibestil 08 Haziran 2013 at 18:42 #

    Çok güzel bir çalışma olmuş. Başarılar dilerim

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    • WM Dergi
      WM Dergi 08 Haziran 2013 at 21:10 #

      İlginiz ve değerli yorumunuz için teşekkür ederiz.

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  2. Videooloji 08 Haziran 2013 at 18:49 #

    Gerçekten bu sayıda dolgun içeriği ile bizlere sunduğunuz dergi için teşekkür ederim inş basımada çıkar derginiz.

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    • WM Dergi
      WM Dergi 08 Haziran 2013 at 21:40 #

      İlgi, destek ve güzel temennileriniz için çok teşekkür ederiz.

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