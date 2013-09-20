Hacked By HolaKo
Greetz : TiGER-M – w4l3xzy3 – Mauritania Attacker – Mr.Domoz – Kuroi’SH – ShadowMan .. and all friends.
!/Straight Outta Palestine!/
#You Have Been Trolled !
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Greetz : TiGER-M – w4l3xzy3 – Mauritania Attacker – Mr.Domoz – Kuroi’SH – ShadowMan .. and all friends.
#You Have Been Trolled !
Derginin diğer sayıları sabırsızla bekliyoruz.
Dergi uzun zamandır yok sanırım üzücü. Tesadüfen denk geldim, umarım devamı gelebilir.