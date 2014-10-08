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WM Dergi – 14.SAYI

standard
33 KİŞİ BEĞENDİ
3 sene ÖNCE
YORUM SAYISI : 01
temmuz2013-kapak

Bu ay Turkticaret.net kurucu ve İcra Kurulu Başkanı Murat Yanıklar ile bir röportaj gerçekleştirerek yeni ofislerinin fotoğraflarına yer veriyoruz.Röportajımızda Turkticaret.net’in bu günü ve gelecek planları ile birlikte yeni proje ve servisleri hakkında bilgi aldık.Ayrıca Murat Yanıklar’ın sektör’e dair önemli değerlendirmelerine de röportaj sayfalarımızda yer veriyoruz.

Bununla birlikte Melih Andıç’ın “Yeni Domain Uzantıları İle Tanışma Vakti” isimli makalesi, Mehmet Burak İşçi’nin “Blog’cuların Düştüğü 5 Büyük Hata” , “Blog’unuzdaki Teknik Detayları Optimize Edin” , “SEO Dostu Tema İçin 30 İpucu” başlıklı makaleleri ve İbrahim Hızlıoğlu’nun “Fazla Bilinmeyen PHP Fonsiyonları 2” başlıklı makalesini ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Ayrıca, Turkticaret.net’in okuyucularımız için hazırladığı hediye 50 TL adhood.com reklam bütçesi kuponu dağıtıyoruz.

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01 YORUM MEVCUT
  1. pelin allıçam 08 Ekim 2014 at 12:38 #

    bu kampanya yayından kaldırıldı mı acaba?

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