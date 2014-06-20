Değerli WM Dergi okurları ve web sektöründeki herkesin yeni yılını kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur ve bol başarı getirmesini diliyorum. Yeni yıl ile birlikte WM Dergi’nin de 8. sayısı yayına giriyor.Her geçen ay, ilginiz ile daha da büyüyen ve gelişen WM Dergi’nin bu sayısında da sizler için elimizden geldiğince dolu ve zengin bir içerik hazırlamaya çalıştık. Bu ay, İsimtescil ile yaptığımız çok özel röportaj ve ilk kez WM Dergi’de yayınlanan fotoğraflar ile karşınızdayız. Ayrıca 2. konuğumuz olan Melih Andıç röportajına da mutlaka göz atmayı unutmayın.

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