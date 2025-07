Temmuz 2025’in PlayStation Plus oyunları, yalnızca çeşitliliğiyle değil, aynı zamanda her bir yapımın sunduğu derin deneyimlerle de oyun severlerin ilgisini çekiyor. Bu ayki koleksiyon, hem tek oyunculu maceralara dalmak isteyenleri hem de arkadaşlarıyla kooperatif oynanışın tadını çıkarmak isteyenleri memnun edecek şekilde tasarlandı. PlayStation Plus aboneleri, bu oyunları kütüphanelerine ekleyerek yaz aylarını epik hikayeler, stratejik mücadeleler ve neşeli anlarla doldurabilir. Peki, bu koleksiyonu daha da özel kılan detaylar neler? Gelin, birlikte keşfedelim!

PlayStation Plus Temmuz 2025 Oyunları Listesi

Cyberpunk 2077 (PS5, PS4)

Night City’nin neon ışıklarıyla aydınlanan sokaklarında geçen Cyberpunk 2077, açık dünya aksiyon-RPG türünün en iddialı örneklerinden biri. CD Projekt Red’in bu başyapıtı, derin hikaye anlatımı, özgür karakter özelleştirme seçenekleri ve dinamik oynanışıyla öne çıkıyor. PS5’te 4K çözünürlük ve ışın izleme teknolojisiyle görsel bir şölen sunarken, PS4’te de akıcı bir deneyim sağlıyor. Yan görevler ve seçim odaklı hikayesiyle saatlerce keşif yapabileceğiniz bu oyun, distopik bir geleceğe adım atmak isteyenleri bekliyor. Abiotic Factor (PS5)

Bilim kurgu ve hayatta kalma türlerini birleştiren Abiotic Factor, gizemli bir araştırma tesisinde geçen sürükleyici bir macera sunuyor. Oyuncular, tehlikeli yaratıklara karşı mücadele ederken kaynak topluyor ve üssünü geliştiriyor. Tek oyunculu veya kooperatif modlarıyla oynanabilen bu yapım, strateji ve takım çalışmasını ön planda tutuyor. PS5’in güçlü donanımı sayesinde detaylı ortamlar ve akıcı oynanış, bilim kurgu tutkunlarını kendine çekiyor. Banishers: Ghosts of New Eden (PS5)

Don’t Nod’un duygusal aksiyon-RPG’si Banishers: Ghosts of New Eden, 17. yüzyıl Amerika’sında geçen etkileyici bir hikaye sunuyor. Hayalet avcıları Red ve Antea’nın maceralarını konu alan oyun, zorlu seçimler ve derin karakter ilişkileriyle oyuncuları büyülüyor. PS5’te DualSense’in dokunsal geri bildirim özelliği, dövüş sahnelerini ve çevresel etkileşimleri daha immersif hale getiriyor. Hem aksiyon hem de duygu dolu bir deneyim arayanlar için ideal. Bluey: The Videogame (PS5, PS4)

Sevilen animasyon serisinden uyarlanan Bluey: The Videogame, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için mükemmel bir seçenek. Bluey ve Bingo’nun renkli dünyasında geçen bu oyun, mini oyunlar ve keşif odaklı görevlerle neşe saçıyor. PS5 ve PS4’te akıcı bir performans sunan yapım, genç oyuncular ve aileler için erişilebilir ve eğlenceli bir deneyim vadediyor. Renkli grafikler ve sevimli karakterler, her yaştan oyuncuyu ekran başına topluyor. Planet Zoo (PS5)

Hayvan severler için tasarlanan Planet Zoo, kendi hayvanat bahçenizi yaratma fırsatı sunan bir simülasyon oyunu. Gerçekçi hayvan animasyonları, detaylı yönetim mekanikleri ve görsel açıdan etkileyici ortamlarıyla bu yapım, PS5’in grafik gücünü sonuna kadar kullanıyor. Hayvanların mutluluğunu sağlarken ziyaretçilerinizi memnun etmek için stratejik kararlar almanız gerekiyor. Yaratıcılığınızı konuşturarak doğayla iç içe bir deneyim yaşamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Risk of Rain 2 (PS5, PS4)

Roguelike türünün yıldızlarından Risk of Rain 2, kaotik ve aksiyon dolu bir deneyim sunuyor. Rastgele oluşturulan seviyeler, çeşitli karakter sınıfları ve kooperatif oynanışıyla bu oyun, arkadaşlarınızla birlikte uzaylı ordularına karşı mücadele etmenizi sağlıyor. PS5 ve PS4’te akıcı bir performans sunan yapım, her oynayışta farklı bir macera vadediyor. Adrenalini yüksek bir deneyim arayanlar için bu oyun tam bir başyapıt. Tropico 6 (PS5, PS4)

Strateji ve şehir kurma tutkunları için Tropico 6, tropikal bir adada kendi imparatorluğunuzu inşa etme şansı sunuyor. Politik entrikalar, ekonomik yönetim ve mizahi bir atmosferle dolu bu oyun, oyuncuları liderlik becerilerini test etmeye davet ediyor. PS5 ve PS4’te zengin görseller ve akıcı oynanış sunan Tropico 6, adanızı bir cennete dönüştürmek için stratejik düşünmenizi gerektiriyor. New World: Aeternum (PS5)

Amazon Games’in epik MMORPG’si New World: Aeternum, geniş bir açık dünyada geçen büyüleyici bir macera sunuyor. Zengin hikaye görevleri, dinamik savaş sistemi ve topluluk odaklı oynanışıyla bu oyun, PS5’te görsel olarak etkileyici bir deneyim sağlıyor. Aeternum’un gizemli dünyasında kendi efsanenizi yaratmak için diğer oyuncularla iş birliği yapabilir veya rekabete girebilirsiniz. Macera severler için bu oyun, saatlerce keşif sunuyor.

Neden Bu Oyunları Kaçırmamalısınız?

Temmuz 2025 PlayStation Plus oyunları, her türden oyuncuya hitap eden bir seçki sunuyor. Cyberpunk 2077 ile fütüristik bir açık dünya, Banishers: Ghosts of New Eden ile duygusal bir RPG, Bluey: The Videogame ile ailece eğlence ve Planet Zoo ile yaratıcı bir simülasyon deneyimi sizleri bekliyor. PS5 ve PS4 oyuncuları için optimize edilen bu oyunlar, görsel kalite ve oynanış çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Hemen PlayStation Plus aboneliğinizle bu oyunları kütüphanenize ekleyerek yaz aylarını unutulmaz bir oyun şölenine dönüştürebilirsiniz!

Bu liste, 10 Temmuz 2025 itibarıyla PlayStation Plus’ın sunduğu oyunları ve her birinin öne çıkan özelliklerini detaylı bir şekilde özetliyor. Daha fazla bilgi veya başka bir ekleme istenirse, lütfen belirtin!