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WM DERGİ 7.SAYI

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4 KİŞİ BEĞENDİ
4 sene ÖNCE
YORUM SAYISI : 0
aralik2012-kapak

Değerli okuyucularımız, geçtiğimiz ay yayınlamaya başladığımız haberler sayfalarımız, bu ay daha da zenginleşerek arttı.Web dünyasından güncel haber ve gelişmeleri ilgili sayfalarmızda bulabilirsiniz. Bu ay, FSB Teknoloji, Sistem Yöneticisi Fatih Özsarı ile yaptığımız özel röportajımızı ve ofis fotoğraflarına yer veriyoruz. Ayrıca, İsim Tescil A.Ş – İş Geliştirme & Dijital Pazarlama Yönetmeni, Melih Andıç ‘ın hazırladığı “Arama motoru ile pazarlamada bilmeniz gereken 10 kural” makalesini ve FSB Teknoloji – Sistem Yöneticisi, Fatih Özsarı’nın “Linux Server Yönetimi” konulu makalelerini bulabilirsiniz.

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