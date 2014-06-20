WM Dergi 6. sayısında daha zengin bir içerik ve daha fazla makale sizleri bekliyor.Ayrıca web dünyasından güncel haberler de ilk sayfalarda yerini aldı. Bu ay, Türkiye ‘nin en popüler bloglarından birinin kurucusu Ahmet Orhan ile yaptığımız röportajda, kendisini daha yakından tanıma fırsatı yakalıyoruz ve sektöre dair güzel bir söyleşi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca artık WM Dergi ‘yi IOS ve Android tabletleriniz ile akıllı telefonlarınızdan da takip edebilirsibiz.Bunun için, web sitemizin sağ sütunundaki ilgili butonlara tıklayarak uygulamalara ulaşabilir ve yükleyebilirsiniz.

ONLİNE OKU .PDF İNDİR