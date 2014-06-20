Bu ay, dopdolu bir içerik sizleri bekliyor.3 röportaj, 1 söyleşi ile her alandan ilgi çekici şirket ve yayınlara yer veriyoruz.

Crytek Almanya – Frankfurt merkez ofisinde kurucularından Faruk Yerli ile gerçekleştirdiğimiz röportajda hikayelerini dinleme, web üzerine yaptıkları çalışmalar, e-ticarete bakış açıları ve kullanımları ile birlikte Türkiye planlarına değinme fırsatı yakaladık.

Ayrıca, kaliteli ve özgün içerikleri ile dikkat çeken Hepsi Detay ve Dadatart blogları ile içerikleri, istatistiki bilgiler ve blog yayıncılığı üzerine Ata İsmet Özçelik, Oğuz Kuş ve Ahmet Buğra Avcılar ile röportajlar yaptık.

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