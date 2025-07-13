Google’ın yeni nesil amiral gemisi telefonları olan Pixel 10 serisi için geri sayım sürerken cihazların Avrupa fiyatlarına dair bir sızıntı dikkat çekti. Güvenilir sızıntılarıyla tanınan Roland Quandt’ın Bluesky üzerinden paylaştığı bilgilere göre Pixel 10 serisinin Avrupa fiyatları geçen yıla ver bir önceki nesle kıyasla değişmedi.

Google Pixel 10 Fiyatları (Güncel Liste)

Google Pixel 10 ailesi dört farklı model ve çeşitli depolama seçenekleriyle piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Yeni gelen bilgilere göre Pixel 10 modelinin en uygun fiyatlı modeli için 899 Euro ödemek gerekirken Pixel 10 Pro Fold modelinin 1TB’lık versiyonuna 2289 Euro ödemek gerekecek. İşte Pixel 10 Fiyatları..

Model Depolama Avrupa Fiyatı (€) Pixel 10 128 GB €899 256 GB €999 Pixel 10 Pro 128 GB €1,099 256 GB €1,199 512 GB €1,329 1 TB €1,589 Pixel 10 Pro XL 256 GB €1,299 512 GB €1,429 1 TB €1,689 Pixel 10 Pro Fold 256 GB €1,899 512 GB €2,029 1 TB €2,289

Pixel 10 ABD Fiyatları Belli Oldu Mu?

Her ne kadar Avrupa fiyatları netleşmiş gibi görünse de ABD pazarı için durum daha karmaşık. Google, Pixel modellerini ABD’de üretmediğinden dolayı ürünlerini Çin, Hindistan veya Vietnam gibi ülkelerden ithal etmek zorunda. Bu da ABD fiyatlarının özellikle ithalat tarifelerindeki dalgalanmalar nedeniyle belirsizliğini korumasına neden oluyor. Bilindiği üzere kısa süre önce yurtdışı ürünleri için yeni vergi dalgaları ABD’de dikkat çekmişti.

Yine de Google Pixel 10 ABD fiyatları için yorum yapmak gerekirse geçmişteki sızıntılar ışığında Pixel 10 serisinin ABD başlangıç fiyatlarını aşağıdaki gibi beklenebilir..

Pixel 10a: $499

$499 Pixel 10: $799

$799 Pixel 10 Pro: $999

$999 Pixel 10 Pro XL (256 GB): $1,199

$1,199 Pixel 10 Pro Fold: $1,600

Özellikle katlanabilir model olan Pixel 10 Pro Fold’un, geçen yıla kıyasla daha uygun bir fiyatla piyasaya çıkabileceği konuşuluyor. Bu stratejik fiyat indiriminin Google’ın katlanabilir akıllı telefon sektöründeki rekabeti artırma hedefiyle uyumlu olduğu düşünülüyor.

Pixel 10 Lansman Tarihi Ne Zaman?

Google’ın Pixel 10 serisini önümüzdeki haftalarda resmi olarak tanıtması bekleniyor. Cihazlarla ilgili teknik detaylar ve tasarım görselleri halihazırda sızdırılmış durumda. Ancak fiyatların kesinleşmesi ve cihazların piyasaya çıkış tarihleri için gözler Google’ın düzenleyeceği resmi lansman etkinliğine çevrildi.